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لبنان
بوشكيان اختتم AGRI-FOOD INNOVATION مع بيريتيك: الصناعي قادر بمهاراته على المنافسة في الخارج
Lebanon 24
26-05-2023
|
09:15
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اختتم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض Agri Food Innovation الذي نظّمته "بيريتيك "في فندق لو رويال في ضبية. وتضمّن منافسة بين عارضين لمنتجات غذائية مبتكرة، فازت فيها ست مؤسسات عن ست قطاعات مختلفة. ووزّع بوشكيان وسفير هولندا في لبنان هانس بيتر فان در فوده الجوائز على اللفائزين. وبعد كلمة لكلّ من رئيسة المجموعة المنظمّة Qoot cluster والسفير فان درفوده، ألقى بوشكيان كلمة جاء فيها:"أهلا وسهلا بكم جميعاً في هذا اللقاء الودّي والمميّز بالأهداف والنتائج. إن Berytech وشركاءها والجهات المانحة والممولة والمبادرين (Entrepreneurs) يلتقون على برامج محدّدة وخلّاقة تفيد الاقتصاد ككل، وتنعكس ايجابياتها على الصناعة والزراعة.
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لم يعد خافياً أن الشروط الغذائية الدولية والمحلية ومتطلبات المستهلك أينما كان، تفرض على المنتِج السلسلة التي باتت معروفة بالتتبّع Traceability والاستدامة Sustainibility من الأرض إلى المائدة مروراً بمحطات ومراحل عديدة، من بينها تخفيف الأدوية الزراعية غير الموصى بها عالمياً، والاعتماد على الزراعات العضوية والتعقيم، والتعبئة والتغليف والتوضيب والتبريد والتسويق والبيع وصولا بالمنتج الجيد المتمّم للمواصفات، من الرفّ الى المنزل. القدرة على التتبّع، أصبح المنتِج اللبناني بارعاً بها، نتيجة البرامج التي تؤهِّله مع بيريتيك على هذا الصعيد، وهذه سنتُها الرابعة في إطلاق المسابقة. ولقد خضع لمسارات طويلة من المهارات والخبرات والارشادات والتدريب لانتاج سلعة سليمة ومنتج صحّي يراعي الصحة العامة. وهكذا، أصبح هو العامل الجاذب للمستهلك، والعنصر الحاسم والمقرّر في الاختيار".
واضاف في كلمته متوجها الى السفير الهولندي :"هذه اللمحة السريعة من أجل شكركم وشكر بلادكم ودول الاتحاد الاوروبي التي تجمع لبنان بها علاقات تاريخية. ويقوم سفراء اوروبا في لبنان، والسفراء اللبنانيون في أوروبا بتوطيدها وترسيخها وتطويرها. كما يفترض دوركم الذي تبذلونه بدرجة عالية من المسؤولية، أن تُسهِّلوا التبادل التجاري والسلعي بالاتجاهين. لكنني أقصد وأتمنى أكثر أن يكون الاتجاه من لبنان الى الدول الأوروبية المُحبِّة لبلدنا الذي يشترك معكم بالعديد من القيم والمبادىء والقواسم المشتركة. رعايتكم لهذه المسألة مطلوبة بإلحاح. فهي تُشكّل منفذاً حيوياً للتصدير اللبناني الذي يَدُرّ العملات الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني للنمو والتعافي، والى الخروج من حال الركود والجمود وقلّة الاستثمارات الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية غير الخافية عليكم. وإذ تعلمون أن عدداً من صناعاتنا بات منتشراً جداً في الأسواق الاوروبية والأميركية، دعونا نفتش عن أرضيّة صالحة ومتينة تؤمّن قيام استثمارات لبنانية - اوروبية مشتركة في لبنان في الصناعات التكاملية والتكنولوجية والطبّية والغذائية وغيرها. وأعتبر هذه الصيغة Win-win situation لنا ولكم".
وختم مؤكدا ان"لبنان لم يعد يحتمل تسديد الفواتير عن غيره الذي يهمّه أن يبعد الكأسَ المُرّ عنه كما يقال عندنا. أجدّد شكري وامتناني لرعاية هولندا هذا البرنامج، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون للخير المشترك. أهنىء القيّمين في Berytech وفي Qoot cluster والمشتركين الذين تأهلوا إلى النهائيات وفازوا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
إقتصاد
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