Advertisement

لبنان

موظفو الإدارة العامة: الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين

Lebanon 24
26-05-2023 | 09:20
A-
A+
Doc-P-1071048-638207145812772892.png
Doc-P-1071048-638207145812772892.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة"، بيان استهجنت واستنكرت فيه عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وأعلنت "الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٩ لغاية الجمعة ٢٠٢٣/٦/٩ ضمنا. وستبقى اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد . على ان تحدد التحركات المناسبة في حينه". (الوكالة الوطنية) 
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2023-05-26
03:01 | 2023-05-26
05:00 | 2023-05-26
04:00 | 2023-05-26
11:46 | 2023-05-26
11:44 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website