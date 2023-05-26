موظفو الإدارة العامة: الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين

صدر عن الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة"، بيان استهجنت واستنكرت فيه عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة. وأعلنت "الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٩ لغاية الجمعة ٢٠٢٣/٦/٩ ضمنا. وستبقى اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد . على ان تحدد التحركات المناسبة في حينه". (الوكالة الوطنية)

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