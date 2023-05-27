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لبنان

"أسعار رخيصة" جداً بالليرة في هذه الأماكن.. إكتشفوا ما حدث!

Lebanon 24
27-05-2023 | 04:17
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لجأ بعض المتاجر الإستهلاكيَّة إلى إعلان عروضٍ مُفاجئة على بعض البضائع والمواد الغذائيّة بـ"أرخص الأسعار"، الأمر الذي أدى إلى توافد المواطنين بـ"الطوابير" للشراء والتموين.
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وعلى سبيل المثال، فقد تبيّن أن سعر كرتونة البيض بات يُباع بسعرٍ يتراوح بين 180 و 200 ألف ليرة لبنانية، فيما تُباع بأماكن أخرى بـ300 ألف ليرة. كذلك، فقد بات كيلو اللبنة يباع بـ150 ألف ليرة لبنانية فيما يُعرض في بعض المتاجر بأكثر من 240 ألف ليرة. أمّا غالون "الزيت النباتي" (10 ليتر) فيُباع بنحو 800 ألف ليرة لبنانية، فيما تسعيرته في الكثير من الإستهلاكيات بأكثر من مليون ليرة.

المُفارقة أنّ هذه التسعيرات جاءت لمواد إستهلاكية ذات مدّة صلاحية طويلة في حين أن الدفع حُصر بالليرة وليس بالدولار. مع ذلك، فقد ترك هذا المشهد تساؤلاتٍ لدى ناشطين عن هامش الأرباح التي يحققها أصحاب المتاجر لقاء بيع المواد الغذائية.
 
(رصد لبنان24)
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