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لبنان
المطران ابراهيم: قرار وضع جدعون بالتصرف أمرٌ مرفوض
Lebanon 24
27-05-2023
|
04:56
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استنكر متروبوليت الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم من روما، قرار "حكومة تصريف الأعمال وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، واحالته الى الهيئة العليا للتأديب".
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وقال في بيان: "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها ابناء ابرشيتنا وطائفتنا للظلم بقرارات جائرة وغير محقة تأتي ضمن سلسلة قرارات ظالمة بحق طائفة الروم الملكيين الكاثوليك. القرار المتخذ امس من حكومة تصريف أعمال ومستقيلة منذ اكثر من عام وبغياب رئيس للجمهورية ومن خارج جدول الاعمال بوضع ابن بقاعنا الغربي وابن ابرشيتنا الادمي ورجل الدولة المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف واحالته الى الهيئة العليا للتأديب"، واعتبره "تعد صارخ على اللبنانيين جميعا، وعلى طائفتنا الرومية الملكية بشكل خاص، ولا يمكننا وصف القرار سوى بأنه استخفاف واستهتار وضرب لكل معايير العدل في لبنان وتعد كبير على ابناء زحلة والبقاع والكاثوليك والاوادم في لبنان. إن خطيئة داني جدعون هي أنه وقف بوجه الفساد".
وتابع: "إن قرار وضع داني جدعون بالتصرف يضع زحلة والبقاع بالتصرف، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويعني أن كرامة الإنسان وحقوقه اصبحت مباحة في لبنان، وهذا القرار سيرتد على اصحابه وهو يبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين".
وختم ابراهيم: "اتوجه الى اصحاب الضمير في لبنان لكي يعوا خطورة ما اقدمت عليه هذه الحكومة"، ودعا الرئيس ميقاتي الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والجائر ، فزمن هضم الحقوق قد ولى".
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