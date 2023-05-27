في شوارع طرابلس.. ماذا فعلت الشرطة البلدية؟

نفذ عناصر شرطة بلدية طرابلس دوريات راجلة في شوراع مدينة طرابلس التل - الزاهرية والجوار وذلك استكمالاً لحملة إزالة المخالفات والتعديات.

ووفقاً للمعلومات، فقد طُلب من اصحاب المحلات التجارية الالتزام بالمسافة القانونية أمام محالهم تسهيلاً لحركة مرور المواطنين والحفاظ على المشهد الحضاري للمدينة.