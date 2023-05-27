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لبنان

مصلحة الأطباء في "القوات": للمشاركة الكثيفة في انتخابات نقابة أطباء بيروت غداً

Lebanon 24
27-05-2023 | 06:40
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صدر عن مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية البيان التالي:
تدعو مصلحة الاطباء في القوات اللبنانية جميع الزملاء والرفاق الأطباء إلى المشاركة الكثيفة في انتخابات نقابة أطباء بيروت لانتخاب أربعة أعضاء لمجلس النقابة غداً الأحد في ٢٨ أيار الجاري.
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كما تدعوكم إلى تحكيم الضمير والإقتراع للزملاء المرشحين المهنيين والنقابيين بناءً على تجربتهم النقابية أو مسيرتهم المهنية وليس لأي اعتبارات اخرى.
نقابتنا ومهنتنا بل وطننا في مهب الريح، لذا علينا السعي لتحقيق الأفضل، خاصة وأننا نتحمّل مسؤولية صحة المواطنين وهي الرسالة الأغلى التي يتوجب علينا حفظها برمش العين ودمعها.
 
 
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