عبدالله: تلبية حاجات الناس من قبل الحكومة أهم من النقاش البيزنطي الذي يجري بحجة الدستور

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: تلبية حاجات الناس ولو بالحد الأدنى المتوفر من قبل حكومة تصريف الأعمال ،هو أهم بكثير من النقاش البيزنطي الذي يجري بحجة الدستور الذي تم انتهاكه الف مرة بسبب الحسابات الطائفية، وعدم قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة على أرضها. يكفي مزايدات، ولنعمل جميعا لأنتخاب رئيس اليوم قبل الغد.

تلبية حاجات الناس ولو بالحد الأدنى المتوفر من قبل حكومة تصريف الأعمال ،هو أهم بكثير من النقاش البيزنطي الذي يجري بحجة الدستور الذي تم انتهاكه الف مرة بسبب الحسابات الطائفية، وعدم قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة على أرضها.

يكفي مزايدات،ولنعمل جميعا لأنتخاب رئيس اليوم قبل الغد. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 27, 2023 Advertisement