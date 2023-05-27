Advertisement

لبنان

عبدالله: تلبية حاجات الناس من قبل الحكومة أهم من النقاش البيزنطي الذي يجري بحجة الدستور

Lebanon 24
27-05-2023 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1071302-638207919078482119.jpg
Doc-P-1071302-638207919078482119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: تلبية حاجات الناس ولو بالحد الأدنى المتوفر من قبل حكومة تصريف الأعمال ،هو أهم بكثير من النقاش البيزنطي الذي يجري بحجة الدستور الذي تم انتهاكه الف مرة بسبب الحسابات الطائفية، وعدم قدرة الدولة على بسط سيادتها الكاملة على أرضها. يكفي مزايدات، ولنعمل جميعا لأنتخاب رئيس اليوم قبل الغد.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-05-27
09:27 | 2023-05-27
09:09 | 2023-05-27
08:53 | 2023-05-27
08:44 | 2023-05-27
08:40 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website