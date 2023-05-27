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لبنان

نصار لبوشكيان: عرف الحبيب مقامه فتدلل

Lebanon 24
27-05-2023 | 06:45
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أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بيانا استنكر فيه قرار الحكومة ، والذي اتى من خارج جدول الاعمال ، باحالة مدير عام الصناعة في ملاك وزارة الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل، بسبب خلافاته مع وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ، واصفا الامر بالمجحف والغير مقبول.
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وقال نصار في بيانه : لو كنت متواجدا على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة لكنت اعترضت على هذا القرار إذ لا يجوز ان ينتهي كل خلاف بين مدير عام ووزير الى توقيف مدير عام عن العمل.

وتابع البيان: حتى لو كان هناك من خلافات او ارتكابات حصلت ، فالمجلس التأديبي هو من يحكم ويفصل وبالتالي كان يجب، اقله، انتظار قرار الهيئة العليا للتأديب التي لها وحدها قرار وقف المهام او استكمالها.
وختم بيان نصار متوجها لوزير الصناعة بالعبارة الشهيرة:" لقد عرف الحبيب مقامه فتدلل..."
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