الكتلة الحارة لن تدوم طويلاً.. امطار وتساقط لحبات البرد في هذا الموعد

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أشار المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ الاب ايلي خنيصرالى ان كتلة حارة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى بعد ظهر الاحد فترتفع درجات الحرارة لتلامس ساحلاً 31-32 درجة نهاراً و 28 بقاعاً.بالمقابل تتمدد كتل رطبة مساء السبت من اليونان نحو تركيا ومن شمال البحر الاحمر نحو الاردن، الامر الذي سيؤثر على لبنان، اعتباراً من مساء السبت وصباح الاحد بطقس متقلب يتحوّل مع تقدم الساعات الى ممطر بشكل محلي (غير شامل)، مصحوب بعواصف رعدية متفرقة، وتساقط للبرد بشكل عشوائي بخاصة في المناطق الشمالية والوسطى ( مناطق المتن وكسروان وجبيل وبشري والقموعة وعكار، كدرجة اولى)،تنشط الرياح بين الحين والآخر وتنشط حركة الامطار بين بعد ظهر الاحد وصباح الاثنين. ويعود الاستقرار الجوّي الى حاله صباح الثلاثاء مع ارتفاع بدرجات الحرارة.تتشكل العواصف الرعدية ويتساقط البرد بشكل عشوائي بخاصة في الشمال والجبال الغربية والسلسلة الشرقية.الحصة الضعيفة للأمطار (البقاع والجنوب)الحرارة على الساحل ليوم السبت: 31-32 نهاراً و 24 ليلاًفي البقاع: 27-28 نهاراً و 17 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 26 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و 12 ليلاًالرياح: جنوبية شرقية حارة يوم السبت سرعتها 15 الى 45 كم في الساعة تنقلب شمالة غربية يوم الأحدالضغط الجوّي: 1008hpالرطوبة: 70%حالة البحر : منخفض الموج حرارة المياه 22 درجة .