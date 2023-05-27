في منطقة الكولا.. عملية نوعية للأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم.بتاريخ 24-5-2023 وفي محلّة الكولا، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على المدعو:- ل. ح. (من مواليد عام 1991، لبناني)بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع "BMW X5".بتفتيشه والسيّارة، عثر على /64/ حبة متنوعة من المواد المخدّرة، وكمية من مادتي باز الكوكايين والكوكايين مقسّمة داخل مظاريف وأكياس نايلون بألوان وأشكال مختلفة. كما ضبط بحوزته سكينًا ومبلغًا ماليًا.أودع الموقوف مع المضبوطات المرجع المعني، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.