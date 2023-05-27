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لبنان

جعجع: نتمنى الاستماع أكثر للدوائر الحكومية للانتقال إلى تنظيم عودة اللاجئين

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:14
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أشار رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه، "على إثر البيان المشترك الصادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، القاضي بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للسوريين الموجودين في لبنان للشهر المقبل، نتمنّى الاستمرار في هذا الاتّجاه.
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وأضاف جعجع عبر "تويتر"، والاستماع أكثر إلى الدوائر الحكومية اللبنانية، للانتقال من تنظيم اللجوء إلى لبنان إلى تنظيم العودة من لبنان."
 
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