جعجع: نتمنى الاستماع أكثر للدوائر الحكومية للانتقال إلى تنظيم عودة اللاجئين

أشار رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع إلى أنه، "على إثر البيان المشترك الصادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، القاضي بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للسوريين الموجودين في لبنان للشهر المقبل، نتمنّى الاستمرار في هذا الاتّجاه.

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