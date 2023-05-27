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لبنان

هذا ما كشفه وزير المهجرين حول المساعدات النقدية للنازحين!

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:39
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 كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين عن "لقاء تشاوري سيعقد في السرايا الحكومية في السابع من الشهر المقبل حول ملف النازحين السوريين"، موضحا ان "تكليفه بتحضير اللقاء والجلسة الوزارية المخصصة لمعالجة قضية النزوح لا يعني حصر الملف به".
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وقال في حديث اذاعي: "نحن والوزير هكتور الحجار واحد ونحن لجنة متماسكة من سبعة وزراء"، مشيرا الى ان "المفاوضات بين الدولة اللبنانية والمفوضية بالأمس تركزت على إعادة الدفع بالليرة اللبنانية حصرا".
 
وعن زيارة وفد رسمي الى سوريا، توقع شرف الدين ان "تكون الزيارة بعد قمة بروكسيل لتتضح الصورة أكثر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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