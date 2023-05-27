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لبنان
بري عرض الأوضاع مع العريضي واستقبل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
Lebanon 24
27-05-2023
|
08:05
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية، كما استقبل أيضا رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيمان جبلي والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان حسن خليلي. وقدم جبلي للرئيس بري التهنئة بعيد المقاومة والتحرير كما كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة.
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وبعد اللقاء تحدث جبلي قائلا:"كانت هذه الفرصة للقاء بدولة الرئيس نبيه بري فرصة أولا لتقديم التحيات والتهاني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ومرورا على البطولات التي سطرتها المقاومة الشريفة والتي بفضل هذه المقاومة وبفضل صمود الشعب اللبناني والمقاومة الشريفة نشهد تغيير الخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم، وهذا يدعونا الى التأكيد على تعزيز ودعم وحماية المقاومة والشعب المقاوم ونحن في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدورنا نعتبر أن دور الإعلام في هذه الظروف وفي هذا التغيير الإستراتيجي في الخارطة السياسية في المنطقة وفي العالم صار مهما أكثر ونحتاج الى تكاتف قوانا مع الإعلام في جبهة المقاومة ومحور المقاومة كي تتزايد يوما بعد يوم".
وأضاف: "مررنا مع دولة الرئيس نبيه بري على أهمية دور الإعلام المقاوم وأكدنا بدورنا استعداد الجمهورية الإسلامية للتعامل والتكاتف مع الإعلام".
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