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لبنان

بيان مهم لوزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:40
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صدر عن وزارة المالية التالي: "استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ٨٥ تاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٣ والمتضمن إعطاء المكلفين الذين تشملهم احكام المادة ٢٢ من قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ وحصلوا على إيصالات لتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم تضمنت تاريخاً لتسديد لاحق لتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٣، مهلة استثنائية لتسديد هذه الإيصالات تنتهي بتاريخ٣١/٥/٢٠٢٣، وعليه تطلب وزارة المالية من جميع الذين حصلوا على هذه الإيصالات، تسديدها عبر  صناديق وزارة المالية في المحافظات أو في مبنى الوزارة كورنيش النهر، في فترة أقصاها نهاية الدوام الرسمي للتاريخ المحدد ٣١/٥/٢٠٢٣.
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وكانت الوزارة حددت اسباباً موجبة رفعتها الى مقام مجلس الوزراء وابرزها الظروف الاقتصادية العامة والنقص الكبير في الموارد البشرية والتقنية، وتلافياً لالحاق الضرر بمصالح المكلفين الذين تعذر عليهم الإستفادة من التخفيض لأسباب تقنية خارجة عن إرادتهم".
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