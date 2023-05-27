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لبنان

تيمور جنبلاط: لإجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت من دون أعذار

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:44
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شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي بضرورة اجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت من دون أعذار وتأمين التمويل اللازم بقرار من الحكومة"، وقال خلال رعايته إطلاق الموقع الإلكتروني وآلية مكننة العمل البلدي في اتحاد بلديات الشوف السويجاني: "يجب أن نُجري الانتخابات البلدية لفتح الباب أمام الشباب والكفاءات ليكونوا شركاء في العمل البلدي، ولكي نرى المزيد من التطوير والتحديث والانماء كما نرى اليوم معكم".
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ووجّه "تحية الى الجهد الذي يقوم به اتحاد البلديات، وكل بلديات المنطقة، وهذا العمل يؤكد كم هو مهم الاعتماد على التطور والوسائل الحديثة والتقنيات كي نخفف الأعباء عن الناس ونوفر عليهم التعب والمشاكل، لا سيما بعد أن أصبحت المشاكل والهموم كثيرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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