حريق في بنت جبيل.. والنيران تلتهم مساحات خضراء

اندلع حريق مقابل بلدتي عين ابل ورميش في منطقة بنت جبيل التهم 7دونمات وتسبب بانفجار عدد من القنابل العنقودية التي خلفتها إسرائيل في المنطقة خلال عدوانها في تموز من العام 2006.

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