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لبنان

مطلوب بمذكرات توقيف عديدة.. هكذا تم توقيفه في عكار

Lebanon 24
27-05-2023 | 09:09
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في بلدة عين الدهب عكار أوقفت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال المدعو أ ع . مواليد العام ١٩٨٧ لبناني الجنسية والمطلوب بعدة مذكرات عدلية. 
وأودع الموقوف  المكتب المذكور للمباشرة بالتحقيق معه بناء لإشارة القضاء المختص.
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