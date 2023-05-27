مطلوب بمذكرات توقيف عديدة.. هكذا تم توقيفه في عكار

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في بلدة عين الدهب عكار أوقفت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال المدعو أ ع . مواليد العام ١٩٨٧ لبناني الجنسية والمطلوب بعدة مذكرات عدلية.وأودع الموقوف المكتب المذكور للمباشرة بالتحقيق معه بناء لإشارة القضاء المختص.