بيان مهم لمصلحة تسجيل السيارات.. اليكم التفاصيل

أوضحت مصلحه تسجيل السيارات، في بيان، انها ستستمر بعملها "وفق البيان الذي صدر بتاريخ الامس، ولن يكون هناك اي توقف عن العمل في المصلحة والاقسام التابعة لها: صيدا، النبطية، زحلة، طرابلس"، وذلك بعد تداول بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اخبارا مفادها ان مصلحة تسجيل السيارات ستعلق اعمالها وفق البيان الذي اعلنته رابطة موظفي القطاع العام.

Advertisement