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لبنان

بيان مهم لمصلحة تسجيل السيارات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2023 | 09:50
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 أوضحت مصلحه تسجيل السيارات، في بيان، انها ستستمر بعملها "وفق البيان الذي صدر بتاريخ الامس، ولن يكون هناك اي توقف عن العمل في المصلحة والاقسام التابعة لها: صيدا، النبطية، زحلة، طرابلس"، وذلك بعد تداول بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اخبارا مفادها ان مصلحة تسجيل السيارات ستعلق اعمالها وفق البيان الذي اعلنته رابطة موظفي القطاع العام.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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