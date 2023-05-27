المرتضى بحث مع وفد اليونسكو وضع معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث المهدد

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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع مع وفد من منظمة اليونسكو موضوع درء الخطر عن معرض رشيد كرامي الدولي بعد ان اعلنت اليونسكو ادراجه على لائحة التراث العالمي المهدد وسبق ان ادرجته على لائحة الابنية التاريخية.وضم الوفد مديرة الثقافة وحالات الطوارىء في اليونسكو كريستا بيكات، مديرة مكتب اليونسكو في بيروت كوستانزا فارينا، مسؤول الشؤون الثقافية في اليونسكو -بيروت جو كريدي ورينا قسطنطينا، وتم البحث في اجراء الترتيبات تحضيرا للجنة من مكتب اليونسكو في باريس ستصل قريبا الى لبنان لاجراء محادثات ومشاورات مع الوزير المرتضى على ان تقوم بزيارة ميدانية لموقع معرض رشيد كرامي الدولي لوضع خطة عمل تؤدي الى ازالة هذا الموقع عن لائحة الخطر.كما تطرق اللقاء الى أهمية اختيار الفعاليات التي قد يستضيفها المعرض لاحقا وتناسب مكانته العالمية. وشكر الوفد للوزير المرتضى تعاونه ودعم الوزارة بناء لتوجهاته مشاريع اليونسكو لاسيما المتعلقة منها بالارث الثقافي.