اشكال وقطع طرقات.. هذا ما جرى في عكار عصراً

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تطور اشكال فردي بين أشخاص من عائلتي آل حدارة و آل مصري في بلدة كفر ملكة العكارية الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين نتج عنه سقوط جريح يدعى "م.ح" تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج ووصفت حالته بالمستقرة.وعلى اثر الاشكال، عمد عدد من الشبان من آل حدارة على قطع طريق عام عرقك - كفر ملكة بالعوائق والاطارات غير المشتعلة.