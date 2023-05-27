28
o
بيروت
29
o
طرابلس
19
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير البيئة أطلق من محمية أرز تنورين الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق
Lebanon 24
27-05-2023
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات 2023 والاسبوع الوطني للوقاية من الحرائق من 5 الى 12 حزيران المقبل من محمية غابة أرز تنورين الطبيعية تحت شعار "حريق بالناقص".
Advertisement
وتحدث ياسين عن أهداف الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات 2023 والاسبوع الوطني للوقاية من الحرائق وقال:"نأتي اليوم الى محمية من أغنى المحميات الموجودة ليس في لبنان فحسب بل في الشرق، إرث طبيعي وحضاري وتنوع بيولوجي يستحق تسليط الضوء عليه وعلى اهمية اطلاق المحميات في لبنان والمساحات المحمية. واطلاق الحملة من هذه المحمية هو من الاهمية بمكان نظرا لأهميتها البيولوجية والثقافية والحضارية والطبيعية".
وأضاف:"نحن في وزارة البيئة مستمرون بموازنة ضئيلة وفي وضع اداري وسياسي غير مؤات ولكننا لا نريد الاستسلام بل نسعى للصمود في وجه التحديات. أما أساس العمل في الوزارة بموضوع الحرائق والمحميات والتنوع البيولوجي هو الاحتضان المحلي، والوقوف بجانب الناس ومعهم ودعم هذه المبادرات المحلية. في العام الماضي تمكننا من تخفيض المساحات المحروقة 90,1% لكن هذه النسبة ليست قليلة وسنحافظ عليها بكل ما أوتينا من قوة في ظل الاحتضان المحلي في كل منطقة سعينا نحن للوقوف بجانب المجتمع المحلي لتفادي الحرائق. وكما عملت لجنة محمية أرز تنورين والمتطوعون التنوريون لإخماد الحريق الذي اندلع في العام الماضي علينا نحن أن نشجعهم ونمأسس هذا العمل عبر دعم الفرق لتكون جاهزة للوقاية من الحرائق والتدخل السريع في حال حصولها. وبالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة والبنك الدولي الذي سنطلق معه صندوق الطوارىء وبدعم من القطاع الخاص للوقوف بجانب لجنة المحمية والمجتمع المحجلي والمتطوعين في تنورين سنتمكن من خلق الفرق المحلية وتعزيزها بآليات خفيفة ومعدات ومستلزمات."
وختم ياسين: "علينا دعم الخطة التي وضعتها لجنة المحمية بنشر فكرة لجنة محمية تنورين بأهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ومع هذه اللجنة سنعمل لتطوير هذه المحمية لكي تصبح جوهرة المحميات نظرا لإرثها الحضاري والثقافي القديم وتنوعها البيولوجي وسندعم خطة لجنة المحمية لتنفيذها بالتعاون مع كل الهيئات في سبيل نشر رسالة هذه المحمية على المستوى الحضاري والاجتماعي والاقتصادي."
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
15:20 | 2023-05-26
26/05/2023 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-05-27
المعارضة تخوض حرباً نفسية.. هل تمتلك الأكثرية؟
11:44 | 2023-05-27
حمية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ
11:35 | 2023-05-27
تغريدة لافتة لوهاب عن أردوغان.. ماذا قال؟
11:32 | 2023-05-27
ضياع محاضر التحقيق.. أخطاء في قصور العدل وهذه أبرزها
10:51 | 2023-05-27
كان يحضر مركبا للهجرة غير الشرعية.. وهذا مصيره
10:48 | 2023-05-27
"الوطني الحر" يعلن دعمه الكامل للائحة "معكن مكملين" في انتخابات نقابة الاطباء
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 19:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 19:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 19:28:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact