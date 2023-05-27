"الوطني الحر" يعلن دعمه الكامل للائحة "معكن مكملين" في انتخابات نقابة الاطباء

أعلن التيار الوطني الحر دعمه الكامل للائحة "معكن مكملين" في انتخابات نقابة الاطباء التي ستجري غدا الاحد ٢٨ ايار ٢٠٣٣ في بيت الطبيب. وتمنى التيار على جميع الاطباء الملتزمين والمناصرين والاصدقاء دعم اللائحة التي تضم كل من الاطباء د. بول معربس، د. الان خلف، د. ناصر رافع و د. فادي دانيال.

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