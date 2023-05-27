كان يحضر مركبا للهجرة غير الشرعية.. وهذا مصيره

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ح.ع" في بفدة سعدين وذلك لقيامه بتحضير مركب هجرة غير شرعي للتهريب عبر البحر.



احيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص. وعرف انه من بلدة ببنين العكارية.

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