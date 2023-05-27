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لبنان

كان يحضر مركبا للهجرة غير الشرعية.. وهذا مصيره

Lebanon 24
27-05-2023 | 10:51
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اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ح.ع" في بفدة سعدين وذلك لقيامه بتحضير مركب هجرة غير شرعي للتهريب عبر البحر. 

احيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص. وعرف انه من بلدة ببنين العكارية.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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مركب

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