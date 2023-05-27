27
o
بيروت
28
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضياع محاضر التحقيق.. أخطاء في قصور العدل وهذه أبرزها
Lebanon 24
27-05-2023
|
11:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، أنه "بنتيجة متابعة لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة عمل القضاء في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين أبسط حقوق الموقوفين على كل المستويات، وظروف مناسبة لعمل المحامين، تأسف لما تراه من تجاوزات وأخطاء مقصودة او عفوية على أكثر من صعيد دون وجود أي مبرر قانوني أو منطقي لذلك، و تعدد اللجنة على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الاخطاء على ما يلي: ضياع محاضر تحقيق محالة من الضابطة العدلية الى النيابة العامة من قلم هذه النيابة في قصر العدل، واستغراق التفتيش عنها أيام، رفض بعض قضاة التحقيق تعيين جلسات لاستجواب موقوفين بالرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيفهم، مع تسويق نظرية إمكانية عدم استجواب موقوف بجناية من قبل قاضي التحقيق حتى مرور سنة على توقيفه..".
Advertisement
وأضافت: "أمام هذا الواقع، رأت اللجنة أنها مضطرة لطرح هذه الأمور أمام الرأي العام مع تقديم الحلول كي لا تلعب دور الشاكي والمتباكي"، آملة أن "تصغي الاذان الى إقتراحاتها وهي: في ما يخص النقطة الأولى: أرشفة أوراق النيابات العامة وكافة الدوائر القضائية بطريقة حديثة ومتطورة بالتعاون مع جهات مانحة، بما يحفظ المستندات البالغة الأهمية ومنها محاضر التحقيقات، ويسرع في العمل القضائي، ويمنع فقدان المستندات بما يؤثر سلبا على المحاكمات ويؤخر سير العدالة. في ما يخص النقطة الثانية: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق كافة بوجوب استجواب الموقوفين المحالين أمامهم من النيابات العامة بجنح أو جنايات خلال شهر كحد أقصى من تاريخ التوقيف الفعلي، تأمينا لحسن سير العدالة و عملا بمبدأ "المدان بريء حتى تثبت إدانته". وفي هذا الموضوع بالتحديد، تؤكد اللجنة ضرورة إنتداب قضاة للقيام بمهام قضاة تحقيق في المناطق التي تعتبر في الأطراف بإعتبار أن العدد القليل من القضاة المكلفين بهذا العمل يمنع التسريع في استجواب الموقوفين، إذ لا يعقل مثلا أن تكون دائرة تحقيق تضم في نطاقها أكثر من 350,000 لبناني مسندة إلى قاضيي تحقيق فقط. وفي ما يخص النقطة الثالثة: ضرورة وصل "برنامج إدارة السجون الممكنن" بقصور العدل، بحيث يتم إدخال أي مذكرة توقيف تصدر وجاهيا أو غيابيا بحق مواطن في هذا البرنامج فإذا كان موقوفا تضاف إلى قيوده وتنفذ فورا وتحدد جلسة لاستجوابه وجاهيا، وإذا كان غير موقوف تسلك المذكرة مسارها القانوني الطبيعي في هذه الحالة.في ما يخص النقطة الرابعة: تفضل جانب مجلس القضاء الأعلى بالتعميم على قضاة التحقيق والقضاة المنفردين الجزائيين كافة بوجوب عقد الجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع مع تحديد توقيت كل جلسة سلفا (Role) بما يسهل على المحامين برمجة مواعيدهم ويؤمن حضورهم في أكثر من محكمة يوميا بدلا من الإنتظار لساعات ريثما تنعقد جلسة موكلهم، مع إمكانية إعتماد تطبيق إلكتروني Application خاص لهذا الأمر".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
15:20 | 2023-05-26
26/05/2023 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:35 | 2023-05-27
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
06:00 | 2023-05-27
المعارضة تخوض حرباً نفسية.. هل تمتلك الأكثرية؟
14:47 | 2023-05-27
في عرمان... اندلاع حريق
14:03 | 2023-05-27
ابي رميا بحث مع ياسين في خطة الوزارة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات
13:57 | 2023-05-27
الحاج حسن بحث في امكانية فتح الاسواق الخارجية وعودة المنتجات اللبنانية
13:40 | 2023-05-27
الراعي في باريس... هذا ما سيناقشه مع ماكرون
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 21:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 21:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 21:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact