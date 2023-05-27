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لبنان

حمية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ

Lebanon 24
27-05-2023 | 11:44
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توجه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مساء اليوم، على رأس وفد من المديرية العامة للطيران المدني، إلى مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية للمشاركة في أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ (GISS) التي تعقدها منظمة الطيران الدولي الإيكاو، تحت عنوان "معًا نعمل لتعزيز الإبتكار والإستدامة في أوساط الطيران العالمية"، بحضور ثلاثين وزيرًا للنقل من معظم دول الأعضاء في المنظمة والعديد من شركات الطيران.
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ويعقد حمية على هامش المؤتمر إجتماعات ثنائية مع كل من وزراء النقل في قطر، كوريا الجنوبية، إندونيسيا والأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني وعدد من رجال الأعمال والجالية اللبنانية. (lbci)
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