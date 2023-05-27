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لبنان
توقيف مواطن في عكار على خلفية اشكال سابق
Lebanon 24
27-05-2023
|
12:35
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اوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وبأقل من ساعتين على وقوع اشكال في عكار، المدعو "م.م" وهو مطلق النار على "م.ح" اثر الاشكال الذي وقع في بلدة كفر ملكة، على خلفية ايجار محال تجارية.
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واحالته الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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