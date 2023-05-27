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لبنان

الافراج عن اللبنانيين العشرة الذين أوقفوا في الإمارات منذ شهرين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-05-2023 | 12:48
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تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين.
وتوجه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع. 
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وأبدت الوزارة حرصها على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا.
 
 
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