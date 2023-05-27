"المهلة الأخيرة".. تعميم من بلدية في الضاحية الى السوريين المقيمين

طلبت بلدية حارة حريك في تعميم من كافة المقيمين السوريين في حارة حريك، ملء استمارة إلكترونية لاحصائهم، على أنّ تكون آخر مهلة لملء هذه الإستمارة يوم 5 حزيران 2023.

وشدّدت البلدية في التعميم، "على إدخال صورة الوجة وصور للمستندات التي لدى المقيم السوري كالإقامة مثلا او دفتر العائلة او هويته أو جواز السفر على هاتفه قبل البدء بملء الاستمارة الإلكترونية، لأنه سيستخدمها عندما يطلب منه إدخالها في نهاية الاستمارة".

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وأشارت إلى أنّه "عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية يطلب من المقيمين السوريين تنزيل ملف الاستمارة التي تم تعبئتها لحفظها على الهاتف الجوال عند الحاجة اليها لابرازها عند الطلب، كما طلبت الاحتفاظ بنسخة ورقية من هذه الاستمارة لابرازها عند الطلب".



وأعلنت البلدية أنها "ستكلف شرطة البلدية ابتداءً من 6 حزيران 2023، بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت على الاستمارة الإلكترونية، مشددة على أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لغير المصرحين".