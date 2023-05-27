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لبنان

لكل المستفيدين من برنامج "أمان".. خبر سار عن المساعدات بالدولار

Lebanon 24
27-05-2023 | 13:00
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 أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، عبر حسابه على "تويتر" ما يلي:
"وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل إضافي لـ"برنامج أمان" بقيمة 300 مليون دولار بعد مفاوضات إستمرّت على مدى يومين خلال شهر نيسان مع وفد من البنك الدولي، بقيادتي وبحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وفريق عمله، ووفد من وزارة المالية، د. سمير ضاهر ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي وممثلين عن وحدة الإدارة المركزية لبرنامج أمان في رئاسة مجلس الوزراء".
 
وأضاف: "سيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً ودعم تطوير نظام موحّد لشبكات الأمان الاجتماعي".
 
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