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لبنان

سيارة تسقط في مشروع ري.. اليكم ما حصل (صورة)

Lebanon 24
27-05-2023 | 13:11
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن انتشال سيارة بعد سقوطها في مشروع ري القاسمية قرب مخيم القاسمية شمال مدينة صور، واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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القاسمية

سيارة

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