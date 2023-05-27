سفينة التدريب عايدة 4 غادرت مرفأ طرابلس

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غادرت السفينة عايدة 4 رصيف رقم 5 في مرفأ طرابلس، وهي سفينة التدريب البحرية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وكان على متنها 160 تلميذا ضابطا ومهندسا بحريا و51 من أفراد الطاقم، في زيارة تدريب استمرت لمدة اربعة ايام .وكان في استقبال الباخرة يوم وصولها الى المرفأ وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ومدير المرفأ الدكتور احمد تامر وقائد القوات البحرية في الجيش العقيد هيثم ضناوي، وفاعليات ومهتمون.