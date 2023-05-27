أزعور أمضى يومين في لبنان قبل ان يعود الى الرياض.. بمن التقى؟

أفادت معلومات الجديد بأن جهاد أزعور أبلغ الجميع بأنه لا يريد ان يكون رئيس تحدّ، لانه يدرك انه سيسقط عند اوّل مطب في مجلسِ النواب، وهو يريد ان يكون الرئيس الذي يحمل مشروعا انقاذيا للبلاد بموافقة الجميع.

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وبحسب معلومات الجديد، فإن جهاد ازعور كان قد أمضى يومين في لبنان قبل ان يعود مع الوفد الى الرياض حيث سيشارك في مؤتمر اقتصادي هناك ايضا.

وكان قد التقى أزعور، جبران باسيل وسامي الجميل وسمير جعجع وفؤاد السنيورة وتمشى مع الرئيس بري في عين التينة، بحسب القناة.

وكشفت معلومات "الجديد" أن بري خلال "كزدورة " حديقة عين التينة مع جهاد ازعور أبلغه بالتالي: "لا شيء ضدك لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي سليمان فرنجية ومتمسكون به وروح شوف طريقك".

وأكدت المعلومات ، أن التواصل قائم مع قوى التغيير واللقاء الديمقراطي.

الى ذلك، قالت مصادر مقرّبة من ازعور لـ"الجديد"، إن زيارته الى لبنان لم تكن بهدف رئاسي، انما تفاجأ كما غيره بتحرّك الملف سيما بعد قرار باسيل بالذهاب الى الاتفاق على اسمه مع القوى الاخرى.