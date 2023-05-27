اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى ​

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مع اشتداد الازمة اللبنانية، يحاول الكثير من الشباب اللبناني اللجوء الى الهجرة او السفر بشكل مؤقت للعمل في بعض الدول التي يتواجد فيها اقارب لهم كأميركا، كندا، استراليا وغيرهم.ووفقا للمعلومات مع بداية الازمة استطاع الكثير من الشباب الوصول الى الدول المشار اليها لكنهم مع الأسف أقدموا على المخالفة والبقاء من دون تسوية اوراقهم، ما دفع السفارات الى رفض الكثير من طلبات السفر الجديدة التي وصلت اليها خوفا من تكرار تجارب المخالفة.وفي سياق متصل، عُلم ان عددا كبيرا من السوريين الذين يقدمون اوراقهم بشكل رسمي الى السفارات الاجنبية يحصلون على موافقة لزيارة ذويهم وأقاربهم في البلدان المذكورة انفا او موافقة للم شمل العائلة والهجرة والعمل.