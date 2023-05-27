الحاج حسن بحث في امكانية فتح الاسواق الخارجية وعودة المنتجات اللبنانية

بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن "الملف الزراعي وامكانية فتح الاسواق الخارجية وعودة المنتجات اللبنانية الى كل الأسواق العربية".

وأشار إلى أنه "سيبحث مع نظيره السعودي خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية بداية الشهر المقبل تطوير العلاقات بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة الى إعادة فتح الأسواق الخليجية من البوابة السعودية".

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ولفت الحاج حسن إلى أن "موضوع عبور الشاحنات اللبنانية هو محل مباحثات دائمة بين وزارتي الزراعة في لبنان وسوريا، وان المسؤولين السوريين أبدوا كل إيجابية في هذا الملف، الذي يتابع من وزارة النقل في كل من لبنان وسوريا".





وأكّد الحاج حسن "أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإنتظام عمل المؤسسات في لبنان، لنكون قادرين على مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه البلاد، والتقاط اللحظة السياسية التي تعيشها المنطقة وتجيير هذه الإيجابية في الداخل اللبناني". (الوكالة الوطنية)