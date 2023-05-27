في عرمان... اندلاع حريق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في منطقة عرمان.

وبسبب سرعة الرياح امتدت النيران الى المساحات المجاورة.

وفور اندلاع الحريق، توجهت فرق الاطفاء في الدفاع المدني وباشرت العمل على اخماده.