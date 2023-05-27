تيمور جنبلاط: لإجراء الانتخابات البلدية وفتح الباب للشباب والكفاءات

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شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي بضرورة اجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت من دون أي أعذار وتأمين التمويل اللازم بقرار من الحكومة، وفتح الباب أمام الشباب والكفاءات ليكونوا شركاء في العمل البلدي والتطوير".

وقال خلال رعايته إطلاق اتحاد بلديات الشوف السويجاني الموقع الإلكتروني للاتحاد وآلية مكننة العمل البلدي للبلديات: "تحية للجهد والعمل الذي تقومون به في اتحاد البلديات وكل بلديات المنطقة، هذا العمل يؤكد كم من المهم جداً ان نعتمد على كل التطور والوسائل الحديثة والتقنيات، كي نخفّف أعباءً على الناس ونوفّر عليهم التعب والمشاكل، خصوصاً وأنه للأسف المشاكل والهموم صارت أكبر".





بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى ابو كروم: "نطلقُ موقعًا رسميًا لاتحاد بلديات الشوف السويجاني، هو مرجعٌ ومرشدٌ ووجهٌ للشفافيةِ وحقِّ الوصول الى المعلومة، وخطوةٌ على دربِ الحداثة والتنمية الإدارية العملانية، والمستدامة بكل معانيها، وكانت لنا يد العون دوما ممدودة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم وليد بك جنبلاط ومنكم أيها القائد تيمور بك جنبلاط، فصمودنا في الأزمات المتتالية التي ما نضبت، وتخطي ازمة النفايات ونجاح معمل السوجاني وصولا الى وقف استدانة البلديات وبدء انتهاء ديون سوكلين المتراكمة خير مثال".

واضاف: "لأن نجاح العمل البلدي باستمراريته وتجدده واستجابته لحاجة الناس، فاننا نتطلع الى مزيد من الدعم، للاستحصال على مستحقات البلديات المصادرة والمهدورة قيمته والمسجونة في زواريب السياسة وأدراج التسويف. كما ونتطلع اليكم كلقاء ديمقراطي للعمل على تحرير البلديات من عقم القوانين الى رحاب اللامركزية التي أضحت سيرةَ اللجان وأسيرةَ البرلمان. نتطلع اليكم لانجاز الانتخابات البلدية وكل الاستحقاقات في مواعيدها، ونتطلع وإياكم الى وطن يليق بطموحاتنا وتطلعات شبابنا ونليق وإياكم به".





وكان النائب جنبلاط عرض مع وفود زارته في قصر المختارة، ضمن استقبالات السبت، مسائل خدماتية ومطلبية واجتماعية، بحضور النواب: هادي ابو الحسن وفيصل الصايغ ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



ومن ابرز الوفود: من مجلس نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان برئاسة النقيب جورج خويري ورئيس مجلس الامناء طوني كيروز ورئيس الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات كميل مكرزل والمدير التنفيذي لشركة ICC حلمي اللولو ومدير البرنامج الانمائية للبرلمان الدولي في لبنان د. هشام عجيب والاعضاء ورابطة اصدقاء الجامعة اللبنانية، وتناول اللقاء طروحات حول قوننة التشريعات في مجلس النواب. ومن بلدة دير كوشة ضم مشايخ وفاعليات، لشكره على الاهتمام ومتابعة شؤون ابناء البلدة. ومن عائلة حمادة في بعقلين ضم مشايخ وفاعليات لشكره على مساندته احدى القضايا المتصلة بالعائلة.



والتقى النائب جنبلاط ايضا: وفدا من دير الزهراني شرح له مطالب تخص احدى العائلات، ووفدا من عائلة مطر في بلدة القاع، ووفدا مشتركا من بلدتي الباروك والفريديس لعرض قضايا خدماتية متصلة بالبلدتين، ووفدا من المشايخ من بلدة بريح لعرض قضية متعلقة باحدى العائلات، ووفدا من المشايخ والفاعليات من بلدة تنورة، ووفدا من المشايخ والفاعليات من عائلة الاشقر من الخريبة الشوف، ووفدا من "جمعية الانماء الاقتصادي" مع معلمات.



وتسلّم النائب جنبلاط من وفد الهيئة الادارية في "النادي الاولومبي – دميت" كأس بطولة جبل لبنان الذي فاز به النادي في كرة القدم ودرعا تقديرية، ومن وفد الهيئة الادارية في نادي" التعاضد الرياضي" - مزرعة الشوف دعوة "بالمارش الرياضي البيئي السنوي نسير لتعلّم الاجيال" الاحد 4 المقبل. (الوكالة الوطنية)