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لبنان

العثور على شابين فقدا على شاطىء الاولي.. هل هما بصحة جيدة؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 15:35
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عثر منذ بعض الوقت على شاطىء بلدة الرميلة الساحلية، على الشابين السوريين، اللذين فقدا بعد ظهر اليوم، بعد قيامهم بممارسة السباحة، على شاطىء منطقة الاولي، وهما بحالة جيدة، بعدما سحبتهم التيارات البحرية، الا انهما تمكنا من الوصول الى الشاطئ، بعد عمليات البحث البحرية والبرية، التي قامت بها وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني. (الوكالة الوطنية)
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