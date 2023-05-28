ما حقيقة فيديو انتشر في لبنان يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة؟

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة أن الفيديو المروّع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر امرأة تقوم بتعذيب طفلة، تبيّن أنه حصل في احدى دول أميركا اللاتينية.

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