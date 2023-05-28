هرج ومرج أمام طوارئ مستشفى في طرابلس.. تكسير واعتداء على الطاقم الطبي!

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على خلفية ادخال مريض، سجل اعتداء على الطاقم الطبي في طوارئ مستشفى دار الشفاء في ابي سمراء طرابلس بالاضافة الى تكسير بعض محتويات مكتب الدخول وساد حالة من الهرج والمرج عند مدخل الطوارئ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".