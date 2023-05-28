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لبنان
جلسة محاكمة العميد نادر: المحكمة العسكرية "ترد التحية"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-05-2023
|
01:15
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لفت مصدر أمني الى أن جلسة محاكمة العميد الركن المتقاعد جورج نادر في المحكمة العسكرية، بناء لادعاء النيابة العامة العسكرية، على خلفية إرتدائه البزّة العسكرية في إحدى تظاهرات الثورة تحوّلت الى "حفلٍ خطابي" من قبل رئيس المحكمة العقيد الركن خليل جابر الذي أشاد بتاريخ العميد نادر العسكري وتضحياته طوال فترة خدمته وما قدمه للوطن وأنه كان من المفترض أن يكرّم بدل أن يحاكم، وأن تتوقف عنه التعقبات.
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من جهته قدم العميد المتقاعد مرافعة مطوّلة تحدث فيها عن إحترامه للمؤسسة العسكرية وللبزّة التي إرتداها في الخدمة الفعلية، وحتى في مرحلة التقاعد، شارحاً كل الخطوات التي قامت بها الثورة من أجل العسكريين المتقاعدين، شاكراً المحكمة العسكرية على إنصافه ورد إعتباره ، فضجت قاعة المحكمة بالتصفيق للعميد نادر عند إنتهاء كلمته ، الأمر الذي أزعج القضاة المدنيين في المحكمة معتبرين أن كل هذه القضية لم يكن لها موجب والشكوى من أساسها غير منطقية".
وقد اعلن رئيس المحكمة الحكم بإبطال التعقبات عن نادر والعميد المتقاعد يوسف الفليطي لعدم توافر النية الجرمية.
المصدر: لبنان 24
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