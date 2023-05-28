قال مصدر نيابي مطلع على يوميات "نواب التغيير" وتواصلهم مع بعضهم البعض" إن الإتصال المسجل مع "النائبة التغييرية" سينتيا زرازير من دون معرفتها لم يقتصر فقط على الدقائق السبع المسربة والذي تناولت فيها زميلتها النائبة بولا يعقوبيان، بل ان المخابرة الأساسية مدتها حوالى ساعة كاملة وتحتوي على مضمون سياسي حول ملفات الساعة، بالإضافة الى أحداث حصلت منذ الإنتخابات النيابية حتى الساعة .

Advertisement