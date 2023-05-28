Advertisement

لبنان

"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-05-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1071551-638208632630183873.jpg
Doc-P-1071551-638208632630183873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدَت مكاتب المخاتير في مختلف المناطق توافداً كثيفاً للمواطنين لإتمام الأوراق الضرورية والخاصة بإخراجات القيد الإفراديَّة أو العائلية، كما كان هناك إقبالٌ أيضاً على طلب الإفادة الخاصة بـ"جواز السفر".
Advertisement

وقال أحدُ المخاتير في منطقة الشوف لـ"لبنان24" إنَّ هناك مخاوف لدى الناس من إنتهاء المدة الفعلية للمخاتير والبلديّات بعد أيّام قليلة، وسط عدم وجود قرارٍ واضح حتى الآن لدى المجلس الدستوري بشأن قانون إرجاء الإنتخابات البلدية، سواء لجهة إستمرارِه أو لجهة قبول الطعن به، وبالتالي إلغاؤه.
ولفت إلى أنّ هناك نوع من الهلع في صفوف المواطنين الذي يرون أنّه من الأفضل المُسارعة لإتمام تلك المعاملات تحسّباً لأي طارئ يحصل، وأضاف: "بسبب ذلك، الضغط يتزايدُ تلقائياً على المخاتير لاسيما من ناحية إزدياد الطلب على الطوابع التي نعاني من أزمة توافرها في السوق".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2023-05-28
05:12 | 2023-05-28
05:00 | 2023-05-28
04:40 | 2023-05-28
04:26 | 2023-05-28
04:00 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website