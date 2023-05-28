"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟

شهدَت مكاتب المخاتير في مختلف المناطق توافداً كثيفاً للمواطنين لإتمام الأوراق الضرورية والخاصة بإخراجات القيد الإفراديَّة أو العائلية، كما كان هناك إقبالٌ أيضاً على طلب الإفادة الخاصة بـ"جواز السفر".

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وقال أحدُ المخاتير في منطقة الشوف لـ"لبنان24" إنَّ هناك مخاوف لدى الناس من إنتهاء المدة الفعلية للمخاتير والبلديّات بعد أيّام قليلة، وسط عدم وجود قرارٍ واضح حتى الآن لدى المجلس الدستوري بشأن قانون إرجاء الإنتخابات البلدية، سواء لجهة إستمرارِه أو لجهة قبول الطعن به، وبالتالي إلغاؤه. وقال أحدُ المخاتير في منطقة الشوف لـإنَّ هناك مخاوف لدى الناس من إنتهاء المدة الفعلية للمخاتير والبلديّات بعد أيّام قليلة، وسط عدم وجود قرارٍ واضح حتى الآن لدى المجلس الدستوري بشأن قانون إرجاء الإنتخابات البلدية، سواء لجهة إستمرارِه أو لجهة قبول الطعن به، وبالتالي إلغاؤه.

ولفت إلى أنّ هناك نوع من الهلع في صفوف المواطنين الذي يرون أنّه من الأفضل المُسارعة لإتمام تلك المعاملات تحسّباً لأي طارئ يحصل، وأضاف: "بسبب ذلك، الضغط يتزايدُ تلقائياً على المخاتير لاسيما من ناحية إزدياد الطلب على الطوابع التي نعاني من أزمة توافرها في السوق".