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لبنان

فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2023 | 03:15
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أثناء مُرور مُواطنٍ على أحد الحواجز التابعة للجيش في وقتٍ مُتأخرٍ من الليل، لوحِظ وجودُ عسكري يقف جانباً هناك ويغنّي بصوتٍ طربيّ رائع أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز قائلاً: "بفقرك بحبك وبعزك بحبك.. أنا قلبي ع إيدي لا ينساني قلبك".
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حينها، خاطب أحد المواطنين ذاك العسكري، قائلاً: "الله يا وطن".. فأجاب الأخير بالقول: "على راسي يا حبيب.. تفضّل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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