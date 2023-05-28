فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!

أثناء مُرور مُواطنٍ على أحد الحواجز التابعة للجيش في وقتٍ مُتأخرٍ من الليل، لوحِظ وجودُ عسكري يقف جانباً هناك ويغنّي بصوتٍ طربيّ رائع أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز قائلاً: "بفقرك بحبك وبعزك بحبك.. أنا قلبي ع إيدي لا ينساني قلبك".

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