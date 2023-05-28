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لبنان
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-05-2023
|
03:15
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أثناء مُرور مُواطنٍ على أحد الحواجز التابعة للجيش في وقتٍ مُتأخرٍ من الليل، لوحِظ وجودُ عسكري يقف جانباً هناك ويغنّي بصوتٍ طربيّ رائع أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز قائلاً: "بفقرك بحبك وبعزك بحبك.. أنا قلبي ع إيدي لا ينساني قلبك".
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حينها، خاطب أحد المواطنين ذاك العسكري، قائلاً: "الله يا وطن".. فأجاب الأخير بالقول: "على راسي يا حبيب.. تفضّل".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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