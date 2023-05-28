عن "برنامج أمان" والمساعدات الماليّة.. ماذا قال وزير "الشؤون"؟

أكَّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "للنازح أحقية إنسانية، لكن المصلحة العليا للبنان تقتضي ألّا يحصل النازح السوري على المُساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، قال حجار: "على النَّازح أن يتقاضى راتبهُ بالليرة اللبنانية ليؤمن الحاجات الأساسية، على ألّا يفوق راتب المدير اللبناني. هناك عائلات لبنانية لا تجني شهرياً 20$".
وأضاف: "على لغتنا السياسيَّة أن تكون إما نعم إما لا وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوري، وليعلم الجميع أنَّ برنامج أمان في لبنان هو دَيْن أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان تتمثل بالبرنامج الأكثر فقراً والتي لا تتعدى الـ145 دولاراً".