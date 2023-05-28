عن "برنامج أمان" والمساعدات الماليّة.. ماذا قال وزير "الشؤون"؟

أكَّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "للنازح أحقية إنسانية، لكن المصلحة العليا للبنان تقتضي ألّا يحصل النازح السوري على المُساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، قال حجار: "على النَّازح أن يتقاضى راتبهُ بالليرة اللبنانية ليؤمن الحاجات الأساسية، على ألّا يفوق راتب المدير اللبناني. هناك عائلات لبنانية لا تجني شهرياً 20$".