Advertisement

لبنان

عن "برنامج أمان" والمساعدات الماليّة.. ماذا قال وزير "الشؤون"؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1071563-638208674488487283.jpg
Doc-P-1071563-638208674488487283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكَّد وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار أنّ "للنازح أحقية إنسانية، لكن المصلحة العليا للبنان تقتضي ألّا يحصل النازح السوري على المُساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة".
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، قال حجار: "على النَّازح أن يتقاضى راتبهُ بالليرة اللبنانية ليؤمن الحاجات الأساسية، على ألّا يفوق راتب المدير اللبناني. هناك عائلات لبنانية لا تجني شهرياً 20$". 

وأضاف: "على لغتنا السياسيَّة أن تكون إما نعم إما لا وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوري، وليعلم الجميع أنَّ برنامج أمان في لبنان هو دَيْن أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان تتمثل بالبرنامج الأكثر فقراً والتي لا تتعدى الـ145 دولاراً".





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:35 | 2023-05-28
05:12 | 2023-05-28
05:00 | 2023-05-28
04:40 | 2023-05-28
04:26 | 2023-05-28
04:00 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website