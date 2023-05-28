قبيل لقائه ماكرون الثلاثاء.. الراعي: نُصلي لإنتخاب رئيس كي تتوقف الفوضى

رأى البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بُطرس الراعي أنّنا "نعاني في لبنان من اللاأخلاقية والفساد وإنتفاء المحبّة، خصوصاً بين الجماعة السياسية"، وأضاف: "نودُّ أن نشكر الله بشأن ما نسمع من توافق على شخصية بإطار لا يُشكل تحدياً لأحد".

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وخلال عظة الأحد، قال الراعي: "نصلي لانتخاب رئيس لتتوقف الفوضى على عدة مستويات والمراسيم العشوائية التي تستغيب الرئيس".

إلى ذلك، قال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ الراعي سيتوجه غداً إلى الفاتيكان للقاء رئيس حكومة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، على أن ينتقلَ إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء.