قبيل لقائه ماكرون الثلاثاء.. الراعي: نُصلي لإنتخاب رئيس كي تتوقف الفوضى

رأى البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بُطرس الراعي أنّنا "نعاني في لبنان من اللاأخلاقية والفساد وإنتفاء المحبّة، خصوصاً بين الجماعة السياسية"، وأضاف: "نودُّ أن نشكر الله بشأن ما نسمع من توافق على شخصية بإطار لا يُشكل تحدياً لأحد".
وخلال عظة الأحد، قال الراعي: "نصلي لانتخاب رئيس لتتوقف الفوضى على عدة مستويات والمراسيم العشوائية التي تستغيب الرئيس".
إلى ذلك، قال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ الراعي سيتوجه غداً إلى الفاتيكان للقاء رئيس حكومة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، على أن ينتقلَ إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء.
وبحسب غياض، فإنّ الوفد الذي سيترأسه الراعي إلى الفاتيكان وباريس، سيضمُّ المطارنة بولس مطر، بيتر كرم، مارون الجميّل، المونسنيور أمين شاهين، وسفير لبنان في باريس رامي عدوان.
ويحمل الراعي إلى فرنسا الملف الرئاسي، كما سيطلب مساعدة باريس في ملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلادهم ورفض توطينهم، اضافة الى معالجة الملف المالي خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي.