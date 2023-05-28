الأمطارُ "راجعة" إلى لبنان.. إليكم موعد هطولها وهكذا سيكون الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات.

كذلك، هناك توقعات بأن تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً مع نشاط للخلايا الرعدية خلال النهار خصوصاً شمال البلاد وفي الداخل، على أن يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: تنحسر الكتل الهائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح اليوم وذلك بسب اقتراب منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، فيتحول الطقس الى متقلب وماطر أحياناً حتى ليل الاثنين حيث يستقر تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد:

غائم جزئيا الى غائم بحيث تسود اجواء سديمية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية.

كذلك، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر جنوب البلاد.

ومن المتوقع ان تشتد الأمطار أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الإثنين:

غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات.

كذلك، فإنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً مع نشاط للخلايا الرعدية خلال النهار خاصة شمال البلاد وفي الداخل.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيستقرّ تدريجياً اعتباراً من المساء.

الثلاثاء:

غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، على يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الأربعاء:

قليل الغيوم إجمالاً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خاصة في الداخل وعلى الجبال.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 26 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 45 كم/ س.

- الانقشاع: سيء ( دون الالف متر احيانا) مع ضباب على المرتفعات.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 %.



- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 21°م.



- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق .



- ساعة شروق الشمس: 05,29 - ساعة غروب الشمس: 19,42.