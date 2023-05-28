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لبنان

هل حصل لقاء بين أزعور والسنيورة؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 05:35
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أفادت معلومات "الجديد" أنه لم يحصل اي لقاء لجهاد أزعور مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كما ان التواصل بينهما مقطوع منذ فترة طويلة جداً. 
 
 
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