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لبنان
هل حصل لقاء بين أزعور والسنيورة؟
Lebanon 24
28-05-2023
|
05:35
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أفادت معلومات "الجديد" أنه لم يحصل اي لقاء لجهاد أزعور مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كما ان التواصل بينهما مقطوع منذ فترة طويلة جداً.
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أزعور
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