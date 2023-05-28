رئيس بلديّة لبنانيّة ينتفض بوجه دوريّة إسرائيليّة في الجنوب... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ رئيس بلدية ‎كفرشوبا انتفض بوجه قوة إسرائيليّة معاديّة، بدأت بأعمال حفر داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، من تلال البلدة إلى جانب ‎مزارع شبعا.

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وقد تدخّلت قوّات الأمم المتحدة وأبعدته عن المكان.