قتيل وجريح بحالة حرجة... شاهدوا بالصورة ما حصل فجر اليوم على أوتوستراد الفيدار

وقع حادث سير فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، بين سيارتين ودرّاجة نارية ما أدى إلى وفاة سائقها، وتمّ نقل جثته ومُصاب بحالة حرجة من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى سيّدة ماريتيم في جبيل.

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