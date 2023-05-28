Advertisement

لبنان

قتيل وجريح بحالة حرجة... شاهدوا بالصورة ما حصل فجر اليوم على أوتوستراد الفيدار

Lebanon 24
28-05-2023 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1071626-638208794801314949.jpeg
Doc-P-1071626-638208794801314949.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، بين سيارتين ودرّاجة نارية ما أدى إلى وفاة سائقها، وتمّ نقل جثته ومُصاب بحالة حرجة من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى سيّدة ماريتيم في جبيل.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة... حادث سير بين سيارتين
lebanon 24
28/05/2023 15:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... حادث سير قويّ بين سيارة وشاحنة
lebanon 24
28/05/2023 15:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير يودي بحياة رئيس نقابة أصحاب محطات تكرير المياه في الجنوب
lebanon 24
28/05/2023 15:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24
5 جرحى في حادث سير.. هذا ما جرى صباحاً في شكا
lebanon 24
28/05/2023 15:05:13 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

الفيدار

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-05-28
06:53 | 2023-05-28
06:30 | 2023-05-28
06:19 | 2023-05-28
06:09 | 2023-05-28
05:35 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website