30
o
بيروت
30
o
طرابلس
19
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قتيل وجريح بحالة حرجة... شاهدوا بالصورة ما حصل فجر اليوم على أوتوستراد الفيدار
Lebanon 24
28-05-2023
|
06:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع حادث سير فجر اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار، بين سيارتين ودرّاجة نارية ما أدى إلى وفاة سائقها، وتمّ نقل جثته ومُصاب بحالة حرجة من قبل عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى سيّدة ماريتيم في جبيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة... حادث سير بين سيارتين
Lebanon 24
بالصورة... حادث سير بين سيارتين
28/05/2023 15:05:13
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... حادث سير قويّ بين سيارة وشاحنة
Lebanon 24
بالصورة... حادث سير قويّ بين سيارة وشاحنة
28/05/2023 15:05:13
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير يودي بحياة رئيس نقابة أصحاب محطات تكرير المياه في الجنوب
Lebanon 24
حادث سير يودي بحياة رئيس نقابة أصحاب محطات تكرير المياه في الجنوب
28/05/2023 15:05:13
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
5 جرحى في حادث سير.. هذا ما جرى صباحاً في شكا
Lebanon 24
5 جرحى في حادث سير.. هذا ما جرى صباحاً في شكا
28/05/2023 15:05:13
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير
الفيدار
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
12:24 | 2023-05-27
27/05/2023 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
Lebanon 24
الدولار يعاود ارتفاعه.. اليكم تسعيرته عصراً
08:13 | 2023-05-27
27/05/2023 08:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-05-28
"ضربة" جديدة تطالُ "خصومُ فرنجية".. هل خسرت "المعارضة" معركتها؟
06:53 | 2023-05-28
زكار: ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائفة الروم الملكيين الكاثوليك الى هذا الاجحاف
06:30 | 2023-05-28
رئيس بلديّة لبنانيّة ينتفض بوجه دوريّة إسرائيليّة في الجنوب... ما القصة؟
06:19 | 2023-05-28
قبلان: المطلوب حسم موقع الرئاسة بمجلس النواب عبر اقتراع الغالبية
06:09 | 2023-05-28
عودة: عندما تكون الدولة ضعيفة تقوى الدويلات
05:35 | 2023-05-28
هل حصل لقاء بين أزعور والسنيورة؟
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 15:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact