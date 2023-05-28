"المستقبل" يفوز في نقابة أطباء الشمال

حققت اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" في انتخابات نقابة الأطباء في الشمال، الفوز بكامل أعضائها، ومن بينهم مرشح "المستقبل" الدكتور عبد الرزاق خشفة الذي حل ثانيا ب 245 صوتا، في حين حلت لينا الرافعي في المركز الأول ب 312 صوتا، جان الشيخ في المركز الثالث ب 240 صوتا، وجان موسى في المركز الرابع ب 230 صوتا. (الوكالة الوطنية)

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