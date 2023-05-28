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لبنان

"المستقبل" يفوز في نقابة أطباء الشمال

Lebanon 24
28-05-2023 | 08:25
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حققت اللائحة المدعومة من "تيار المستقبل" في انتخابات نقابة الأطباء في الشمال، الفوز بكامل أعضائها، ومن بينهم مرشح "المستقبل" الدكتور عبد الرزاق خشفة الذي حل ثانيا ب 245 صوتا، في حين حلت لينا الرافعي في المركز الأول ب 312 صوتا، جان الشيخ في المركز الثالث ب 240 صوتا، وجان موسى في المركز الرابع ب 230 صوتا. (الوكالة الوطنية)
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